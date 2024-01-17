Haaretz: за отстранением Израиля стоит Буре как инструмент возмездия за санкции к России
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«За отстранением национальных команд Израиля стоит Буре как инструмент возмездия за санкции против России», — говорится в материале.
11 января IIHF приняла решение отстранить сборную Израиля от соревнований из соображений безопасности.
В федерации заявили, что отстранение будет действовать до тех пор, пока не будет гарантирована безопасность всех участников соревнований, включая израильских хоккеистов.
Напомним, что Павел Буре является членом совета IIHF, а также спецпредставителем Федерации хоккея России (ФХР).
Ранее президент IIHF Люк Тардиф опроверг участие России в отстранении сборной Израиля.