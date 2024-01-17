Haaretz: за отстранением Израиля стоит Буре как инструмент возмездия за санкции к России

Израильское издание Haaretz назвало имя человека, который может быть причастен к отстранению сборной Израиля от матчей под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF).

«За отстранением национальных команд Израиля стоит Буре как инструмент возмездия за санкции против России», — говорится в материале.

11 января IIHF приняла решение отстранить сборную Израиля от соревнований из соображений безопасности.

В федерации заявили, что отстранение будет действовать до тех пор, пока не будет гарантирована безопасность всех участников соревнований, включая израильских хоккеистов.

Напомним, что Павел Буре является членом совета IIHF, а также спецпредставителем Федерации хоккея России (ФХР).

Ранее президент IIHF Люк Тардиф опроверг участие России в отстранении сборной Израиля.