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Евлоев: для меня было бы хорошо, если бы Топурия победил Волкановски

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Российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев высказался о поединке между австралийцем Александером Волкановски и грузином Илией Топурией.

«Для меня было бы хорошо, если бы Илия выиграл, потому что у нас с ним есть история и можно было бы одним выстрелом двух зайцев убить: и за титул подраться, и с ним разобраться», — приводит слова Евлоева «Матч ТВ».

Следующий поединок Волкановски проведёт с Топурией 17 февраля на турнире UFC 298 в Анахайме (США).

В последнем поединке Евлоев победил Диего Лопеса на UFC 288.

Россиянин провёл 17 поединков и одержал в них 17 побед. 

Ранее американский боец UFC Дастин Порье высказал мнение, как бразильцу Чарльзу Оливейре победить россиянина Ислама Махачева.

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