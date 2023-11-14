RT в Telegram
Подпишись

Порье: чтобы побить Махачева, Оливейре просто нужно быть собранным

Короткая ссылка
Американский боец UFC Дастин Порье высказал мнение, как бразильцу Чарльзу Оливейре победить россиянина Ислама Махачева.
Порье: чтобы побить Махачева, Оливейре просто нужно быть собранным
  • Gettyimages.ru
  • © Carmen Mandato

«Я не думаю, что Чарльз хотел драться за титул в октябре. Выглядело так, что он не хотел быть там. Будто он специально слился с боя. Это моё мнение. Но я также знаю, что у него есть навыки побить лучших парней в мире. Чтобы побить Махачева, Чарльзу просто нужно быть собранным», — цитирует Порье MMA Junkie.

Напомним, что Оливейра из-за травмы снялся с титульного боя на турнире UFC 294 с Махачевым.

21 октября россиянин второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с австралийцем Александером Волкановски. На турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил бойца нокаутом в первом раунде.

Ранее Уайт допустил, что Махачев и Оливейра могут провести бой летом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить