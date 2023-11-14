Порье: чтобы побить Махачева, Оливейре просто нужно быть собранным

Американский боец UFC Дастин Порье высказал мнение, как бразильцу Чарльзу Оливейре победить россиянина Ислама Махачева.

«Я не думаю, что Чарльз хотел драться за титул в октябре. Выглядело так, что он не хотел быть там. Будто он специально слился с боя. Это моё мнение. Но я также знаю, что у него есть навыки побить лучших парней в мире. Чтобы побить Махачева, Чарльзу просто нужно быть собранным», — цитирует Порье MMA Junkie.

Напомним, что Оливейра из-за травмы снялся с титульного боя на турнире UFC 294 с Махачевым.

21 октября россиянин второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с австралийцем Александером Волкановски. На турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил бойца нокаутом в первом раунде.

Ранее Уайт допустил, что Махачев и Оливейра могут провести бой летом.