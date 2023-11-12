Уайт допустил, что Махачев и Оливейра могут провести бой летом

Президент UFC Дана Уайт заявил, что россиянин Ислам Махачев может подраться с бразильцем Чарльзом Оливейрой летом.

«Может быть, летом. Не проблема», — приводит слова Уайта журналист Дэймон Мартин.

Напомним, что Оливейра из-за травмы снялся с титульного боя на турнире UFC 294 с Махачевым.

21 октября россиянин второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с австралийцем Александером Волкановски. На турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил бойца нокаутом в первом раунде.

Ранее Уайт опроверг слухи о бое Махачева и Оливейры в январе.