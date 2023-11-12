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Уайт допустил, что Махачев и Оливейра могут провести бой летом

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Президент UFC Дана Уайт заявил, что россиянин Ислам Махачев может подраться с бразильцем Чарльзом Оливейрой летом.
Уайт допустил, что Махачев и Оливейра могут провести бой летом
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Может быть, летом. Не проблема», — приводит слова Уайта журналист Дэймон Мартин.

Напомним, что Оливейра из-за травмы снялся с титульного боя на турнире UFC 294 с Махачевым.

21 октября россиянин второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с австралийцем Александером Волкановски. На турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил бойца нокаутом в первом раунде.

Ранее Уайт опроверг слухи о бое Махачева и Оливейры в январе.

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