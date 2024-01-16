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Уокер: надеюсь, Анкалаев заберёт пояс чемпиона UFC

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Бразильский боец UFC Джонни Уокер высказался о поражении от россиянина Магомеда Анкалаева.

«Ничего не поделаешь. Мы дерёмся с лучшими в мире. Я сам один из лучших в мире, мои соперники тоже. Всё могло обернуться иначе. Магомед оказался сильнее в этот вечер, поздравляю его. Надеюсь, он заберёт пояс», — написал Уокер в социальных сетях.

14 января Анкалаев одержал победу над Уокером в полутяжёлом весе в главном поединке турнира UFC Fight Night 234. После боя он попросил поединок за титул.

Во втором раунде россиянин отправил бразильца на настил ударом справа, после чего провёл добивание и заставил рефери вмешаться.

Ранее сообщалось, что Анкалаев получил бонус от UFC за победу нокаутом над Уокером.

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