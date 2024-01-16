Французский журналист: у Кузяева в «Гавре» лучшая техника

Журналист французского издания L'Équipe Себастье Бурон высказался об игре российского полузащитника «Гавра» Далера Кузяева.

«Далер Кузяев в «Гавре» — это большой сюрприз. Сразу было видно, что он превосходил своими техническими способностями других футболистов. Он, вероятно, лучший игрок в «Гавре» в этом сезоне в плане техники», — цитирует Бурона «Чемпионат».

По его словам, главный тренер клуба отмечает профессионализм россиянина — Эльснеру нравится его способность выделяться, играть очень просто, но очень эффективно и действовать между линиями соперника.

В нынешнем сезоне 30-летний Кузяев забил три мяча в 18 матчах за «Гавр» во всех турнирах. Контракт полузащитника с французским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее спортивный директор «Гавра» Матьё Бодмер высказался о Кузяеве.