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Французский журналист: у Кузяева в «Гавре» лучшая техника

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Журналист французского издания L'Équipe Себастье Бурон высказался об игре российского полузащитника «Гавра» Далера Кузяева.
Французский журналист: у Кузяева в «Гавре» лучшая техника
  • AFP
  • © LOIC VENANCE

«Далер Кузяев в «Гавре» — это большой сюрприз. Сразу было видно, что он превосходил своими техническими способностями других футболистов. Он, вероятно, лучший игрок в «Гавре» в этом сезоне в плане техники», — цитирует Бурона «Чемпионат». 

По его словам, главный тренер клуба отмечает профессионализм россиянина — Эльснеру нравится его способность выделяться, играть очень просто, но очень эффективно и действовать между линиями соперника.

В нынешнем сезоне 30-летний Кузяев забил три мяча в 18 матчах за «Гавр» во всех турнирах. Контракт полузащитника с французским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее спортивный директор «Гавра» Матьё Бодмер высказался о Кузяеве.

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