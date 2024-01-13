Спортдиректор «Гавра» — о Кузяеве: мы счастливы, что у нас есть такой игрок
- AFP
- © Sebastien SALOM-GOMIS
«Как в клубе оценивают выступление Кузяева? Мы счастливы, что у нас есть такой игрок! Интерес от других европейских клубов? Мы ничего об этом не знаем», — цитирует Бодмера «Спорт-Экспресс».
В нынешнем сезоне 30-летний россиянин забил три мяча в 18 матчах за «Гавр» во всех турнирах. Контракт полузащитника с французским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
Ранее Кузяев заявил, что хотел бы добиться больших успехов с «Гавром» в Кубке Франции.