Спортдиректор «Гавра» — о Кузяеве: мы счастливы, что у нас есть такой игрок

Спортивный директор «Гавра» Матьё Бодмер высказался о российском полузащитнике Далере Кузяеве.

«Как в клубе оценивают выступление Кузяева? Мы счастливы, что у нас есть такой игрок! Интерес от других европейских клубов? Мы ничего об этом не знаем», — цитирует Бодмера «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 30-летний россиянин забил три мяча в 18 матчах за «Гавр» во всех турнирах. Контракт полузащитника с французским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее Кузяев заявил, что хотел бы добиться больших успехов с «Гавром» в Кубке Франции.