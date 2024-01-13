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Кузяев заявил, что хотел бы добиться больших успехов с «Гавром» в Кубке Франции

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Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев высказался о выступлении команды в Кубке Франции.
Кузяев заявил, что хотел бы добиться больших успехов с «Гавром» в Кубке Франции
  • Legion-Media

«Мы победили «Кан», но нам стоит играть лучше. Мы рады, что мы вышил в следующую стадию. Кубок Франции — это новый опыт для меня, надеюсь, что мы добьёмся чего-то большого в этом турнире», — цитирует Кузяева пресс-служба клуба.

«Гавр» обыграл «Кан» и вышел в 1/16 финала Кубка Франции.Игра завершилась со счётом 2:1.

В составе победителей отличились Антуан Жужу и россиянин Далер Кузяев. У «Кана» забил Годсон Кереме.

В нынешнем сезоне 30-летний россиянин забил три мяча в 18 матчах за «Гавр» во всех турнирах. Контракт полузащитника с французским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее бывший футболист «Гавра» Гия Гурули оценил форму Кузяева.

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