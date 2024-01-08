Экс-футболист «Гавра» Гурули: когда Кузяев играет, у него нет стресса

Бывший футболист «Гавра» Гия Гурули оценил форму полузащитника Далера Кузяева.

«Далер адаптировался к французскому футболу. Когда он играет, у него нет стресса. У Далера была в России хорошая зарплата, а в «Гавре» деньги не такие. Но для будущего он сделал хороший выбор», — цитирует Гурули «Чемпионат».

«Гавр» обыграл «Кан» и вышел в 1/16 финала Кубка Франции.

Игра завершилась со счётом 2:1.

В составе победителей отличились Антуан Жужу и россиянин Далер Кузяев. У «Кана» забил Годсон Кереме.

Ранее сообщалось, что Головин и Кузяев в списке претендентов в символическую сборную Лиги 1 по итогам первой части сезона.