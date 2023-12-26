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Головин и Кузяев в списке претендентов в символическую сборную Лиги 1 по итогам первой части сезона

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Полузащитники «Монако» Александр Головин и «Гавра» Далер Кузяев вошли в список претендентов в символическую сборную Лиги 1 по итогам первой части сезона.
Головин и Кузяев в списке претендентов в символическую сборную Лиги 1 по итогам первой части сезона
  • globallookpress.com
  • © Panoramic/Keystone Press Agency

Как сообщает официальный аккаунт Лиги 1 в соцсети Х, всего на голосование номинировали 18 полузащитников, самое большое представительство среди клубов — у «Монако».

Головин трижды признавался игроком месяца в «Монако» в нынешнем сезоне. Россиянин забил пять мячей и отдал две результативные передачи в текущем сезоне.

Кузяев в 17 матчах за «Гавр» отметился двумя забитыми мячами.

Ранее Головин рассказал, что готов без раздумий перейти в «Реал» или «Барселону».

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