Головин рассказал, что готов без раздумий перейти в «Реал» или «Барселону»

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин рассказал, в каком клубе продолжил бы карьеру.

«Чемпионат моей мечты? Такого нет, честно. Клуб мечты? Опять же, не мечты, а команды, в которые я бы перешёл без раздумий. Это мадридский «Реал», «Барселона», ПСЖ, «Бавария», «Манчестер Сити», — сказал Головин в интервью на YouTube-канале Nobel.

Напомним, что Головин продлил контракт с «Монако» до 2026 года. 27-летний полузащитник в 190 матчах забил 30 мячей и отдал 35 голевых передач. Россиянин перешёл во французский клуб летом 2018 года из московского ЦСКА. Transfermarkt оценивает его стоимость в €30 млн.

Ранее сообщалось, что Юрий Сёмин считает Головина лучшим российским футболистом в 2023 году.