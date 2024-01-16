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Вяльбе заявила, что Большунову не скучно побеждать в каждой гонке Кубка России

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о победах трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова на отечественных стартах.
Вяльбе заявила, что Большунову не скучно побеждать в каждой гонке Кубка России
  • РИА Новости

«У Саши не тот характер, чтобы ему было скучно. Этот человек выходит на любой старт с желанием победить. Это очень-очень важно для спортсмена любого уровня. Когда входишь во вкус, когда только выигрываешь, скучно не становится», — цитирует Вяльбе РИА Новости. 

14 января спортсмен финишировал первым в скиатлоне на пятом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Казани и одержал 15‑ю победу подряд на турнире. Его результат — 47:47,8.

25 октября совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов на сезон-2023/24.

Ранее Вяльбе сообщила о готовности Казани принять чемпионат России по лыжным гонкам.

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