Романо: Де Росси станет главным тренером «Ромы»

Бывший полузащитник «Ромы» и сборной Италии по футболу Даниеле Де России возглавит римский клуб.

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в социальных сетях, Де Росси будет тренировать римлян как минимум до конца нынешнего сезона.

40-летний итальянец является воспитанником «Ромы». За основную команду экс-полузащитник выступал с 2002 по 2019 год.

Он является двукратным обладателем Кубка Италии, победителем Суперкубка Италии, а также чемпионом мира в составе сборной Италии.

После 20 туров итальянской Серии А римская команда набрала 29 очков и занимает девятое место в турнирной таблице.

Ранее «Рома» уволила португальца Жозе Моуриньо с поста главного тренера.