Романо: Де Росси станет главным тренером «Ромы»
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Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в социальных сетях, Де Росси будет тренировать римлян как минимум до конца нынешнего сезона.
40-летний итальянец является воспитанником «Ромы». За основную команду экс-полузащитник выступал с 2002 по 2019 год.
Он является двукратным обладателем Кубка Италии, победителем Суперкубка Италии, а также чемпионом мира в составе сборной Италии.
После 20 туров итальянской Серии А римская команда набрала 29 очков и занимает девятое место в турнирной таблице.
Ранее «Рома» уволила португальца Жозе Моуриньо с поста главного тренера.