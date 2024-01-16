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Романо: Де Росси станет главным тренером «Ромы»

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Бывший полузащитник «Ромы» и сборной Италии по футболу Даниеле Де России возглавит римский клуб.
Романо: Де Росси станет главным тренером «Ромы»
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в социальных сетях, Де Росси будет тренировать римлян как минимум до конца нынешнего сезона.

40-летний итальянец является воспитанником «Ромы». За основную команду экс-полузащитник выступал с 2002 по 2019 год.

Он является двукратным обладателем Кубка Италии, победителем Суперкубка Италии, а также чемпионом мира в составе сборной Италии.

После 20 туров итальянской Серии А римская команда набрала 29 очков и занимает девятое место в турнирной таблице.

Ранее «Рома» уволила португальца Жозе Моуриньо с поста главного тренера.

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