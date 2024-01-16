Касаткина назвала матч Джоковича с Прижмичем лучшим на старте Australian Open
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«Джокович — Прижмич. Дино — очень крутой теннисист, учитывая его 18 лет. Уровень игры был запредельный», — приводит слова Касаткиной Sports.ru.
26-летняя россиянка на старте Australian Open победила американку Питон Стирнс со счётом 6:2, 3:6, 6:2.
Турнир с общим призовым фондом $58 млн проходит с 14 по 27 января.
Ранее сообщалось, что Касаткина стала единственной сеяной россиянкой, вышедшей во второй круг Australian Open.