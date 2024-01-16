Касаткина назвала матч Джоковича с Прижмичем лучшим на старте Australian Open

Российская теннисистка Дарья Касаткина выбрала лучший матч первого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) 2024 года.

«Джокович — Прижмич. Дино — очень крутой теннисист, учитывая его 18 лет. Уровень игры был запредельный», — приводит слова Касаткиной Sports.ru.

26-летняя россиянка на старте Australian Open победила американку Питон Стирнс со счётом 6:2, 3:6, 6:2.

Турнир с общим призовым фондом $58 млн проходит с 14 по 27 января.

Ранее сообщалось, что Касаткина стала единственной сеяной россиянкой, вышедшей во второй круг Australian Open.