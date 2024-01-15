Чимаев: Джонс всё ещё лучший боец в мире на данный момент

Боец смешанных единоборств (MMA) чеченского происхождения Хамзат Чимаев назвал чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом весе Джона Джонса лучшим бойцом в мире.

«Джон Джонс всё ещё лучший боец в мире на данный момент. У него наибольшее количество защит титула, он чемпион в двух весовых категориях, он никогда не проигрывал и был самым молодым чемпионом в UFC. Его знают все в мире ММА — он лучший в истории, таких больше нет», — сказал Чимаев в интервью каналу Smile 2 Jannah.

С предложением забрать титул у бойца выступил временный чемпион промоушена в том же весе Том Аспинэлл. По его словам, Джонса стоит лишить звания из-за длительного простоя, который у возник из-за травмы.

Джонс получил разрыв грудной мышцы во время тренировки и выбыл из поединка за титул чемпиона против Стипе Миочича (20-4) на UFC 295. Травма вывела бойца из строя на восемь месяцев.

Ранее Джонс отреагировал на недавние призывы лишить его чемпионского титула.