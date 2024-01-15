Заварухин заявил, что не удивлён решением Ковальчука возобновить карьеру

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о решении нападающего «Спартака» Ильи Ковальчука продолжить карьеру.

«Ковальчук меня не удивил, потому что у него очень крепкое здоровье. Я играл против Ильи, в молодости он был таким же. У Ковальчука есть все возможности продолжать карьеру, тем более он знает, как сплотить коллектив», — цитирует Заварухина Metaratings.ru.

6 декабря 40-летний Ковальчук подписал контракт с московским клубом до конца нынешнего сезона. На счету олимпийского чемпиона два гола в двух играх.

Плей-офф стартует 29 февраля и завершится 29 апреля.

Ранее Ковальчук прокомментировал поражение от санкт-петербургского СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).