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Ковальчук считает заслуженной победу СКА над «Спартаком» в матче КХЛ

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Нападающий московского «Спартака» Илья Ковальчук прокомментировал поражение от санкт-петербургского СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Ковальчук считает заслуженной победу СКА над «Спартаком» в матче КХЛ
  • РИА Новости

«Всё по делу. Победила команда, которая играла лучше. Всё по делу. Ничего криминального не произошло», — приводит слова Ковальчука «Матч ТВ».

По мнению нападающего, красно-белые обязаны играть намного лучше при поддержке болельщиков.

«Завтра сядем, поговорим. Впереди много домашних матчей», — сказал он.

12 января «Спартак» дома проиграл СКА со счётом 2:5.

Московская команда с 67 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, отставая от петербуржцев на один балл.

Ранее сообщалось, что Ковальчук набрал 400-е очко в КХЛ.

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