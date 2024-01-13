Ковальчук считает заслуженной победу СКА над «Спартаком» в матче КХЛ
- РИА Новости
«Всё по делу. Победила команда, которая играла лучше. Всё по делу. Ничего криминального не произошло», — приводит слова Ковальчука «Матч ТВ».
По мнению нападающего, красно-белые обязаны играть намного лучше при поддержке болельщиков.
«Завтра сядем, поговорим. Впереди много домашних матчей», — сказал он.
12 января «Спартак» дома проиграл СКА со счётом 2:5.
Московская команда с 67 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, отставая от петербуржцев на один балл.
Ранее сообщалось, что Ковальчук набрал 400-е очко в КХЛ.