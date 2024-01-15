Дейтер: Ничушкин направлен на прохождение программы помощи игрокам НХЛ из-за проблем с алкоголем

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин будет привлечён к программе помощи игрокам НХЛ.

«Это ещё не официально, но я слышал, что Валерий Ничушкин снова участвует в программе помощи игрокам НХЛ, выбыв на неопределённый срок», — написал журналист Адриан Дейтер в социальных сетях.

Программа помощи НХЛ помогает игрокам в лечении алкогольной или наркотической зависимости.

Ничушкин 23 апреля после матча с «Сиэтл Кракен» (6:4) покинул расположение «Колорадо» по личным причинам. Позднее СМИ сообщили, что отсутствие Ничушкина в заявке команды связано с «инцидентом с алкоголем». 28 апреля стало известно, что уголовное расследование по данному инциденту не ведётся. В полицейском отчёте отмечается, что обнаруженная в гостиничном номере хоккеиста женщина ударила врача команды, но тот не захотел выдвигать обвинения.

Ранее сообщалось, что Ничушкин признан первой звездой дня в НХЛ.