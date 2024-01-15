Монсон: США не позволят международным спортивным федерациям вернуть Россию

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон считает, что США не позволят международным федерациям вернуть Россию в 2024 году.

«Не думаю, что в 2024 году Россию официально и полностью вернут на международную спортивную арену. Западные страны продолжают продвигать очень жёсткую политику по отношению к России. США не позволят международным спортивным федерациям вернуть Россию на свои соревнования», — приводит слова Монсона «РБ Спорт».

Он отметил, что Америка ведёт себя как страна без права, морали и чести.

В 2018 году американец Монсон получил российское гражданство.

Ранее сообщалось, что Монсон считает, что российский спорт будет процветать и развиваться, несмотря ни на что.