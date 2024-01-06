Монсон: российский спорт будет процветать и развиваться, несмотря ни на что

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон считает, что российский спорт будет процветать и развиваться, несмотря ни на что.

«Безусловно, российский спорт будет процветать и развиваться, несмотря ни на что. Отстранение от международных соревнований — большая проблема, поэтому нам нельзя позволить, чтобы интерес к спорту в стране пропадал», — приводит слова Монсона «РБ Спорт».

В 2018 году Монсон получил российское гражданство и стал депутатом горсовета Красногорска.

Ранее Монсон заявил, что не может увидеться с детьми из-за отношения к США.