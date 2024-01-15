В Госдуме предположили, что Макрон может не допустить россиян к Олимпиаде

Депутат Государственной думы Светлана Журова прокомментировала обращение латвийских депутатов к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой не допускать российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года в Париже.

«Конечно, никто не будет бойкотировать Олимпиаду, ведь МОК уже предупредил, чем это будет чревато в дальнейшем. Но в чём тут есть настоящая опасность. Олимпийский комитет, давая свою аккредитацию спортсменам, предоставляет им беспроблемный въезд в страну. Что может сделать руководитель любого государства — хозяина Олимпиады? Он вправе поставить запрет на приезд кого-либо.

Такая история была с Александром Лукашенко в Великобритании, который был президентом Национального олимпийского комитета Белоруссии. Латвийские депутаты пытаются использовать сейчас именно этот инструмент, когда обращаются к Макрону. Если он даже и согласится принять требуемое от него решение, то всё будет сделано ровно перед Олимпиадой», — заявила Журова RT.

Ранее Свищёв отреагировал на обращение латвийских депутатов к президенту Франции Эммануэлю Макрону.