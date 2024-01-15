В Госдуме предостерегли латвийцев от угроз бойкота Олимпиады из-за допуска россиян

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв отреагировал на обращение латвийских депутатов к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой не допускать российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года в Париже.

«Совершенно безответственное заявление депутатов сейма Латвии. Я бы также не рекомендовал им говорить от имени своих атлетов, поскольку угроза бойкота может выйти боком самим латвийцам. Это ведёт к отстранению от Олимпиады в будущем.

Во-вторых, Макрон, возглавляющий сейчас Францию, выступает гарантом безопасности соревнований и равных условий для спортсменов и всех приехавших в страну гостей. Зачем ему слушать каких-то полуэкспертов, которые вмешиваются в дела его государства? Считаю, что будущего у таких заявлений быть не должно и перед ними сумеют устоять», — сказал Свищёв RT.

Ранее Свищёв высказался об участии украинских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже.