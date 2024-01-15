В Госдуме предостерегли латвийцев от угроз бойкота Олимпиады из-за допуска россиян
- РИА Новости
«Совершенно безответственное заявление депутатов сейма Латвии. Я бы также не рекомендовал им говорить от имени своих атлетов, поскольку угроза бойкота может выйти боком самим латвийцам. Это ведёт к отстранению от Олимпиады в будущем.
Во-вторых, Макрон, возглавляющий сейчас Францию, выступает гарантом безопасности соревнований и равных условий для спортсменов и всех приехавших в страну гостей. Зачем ему слушать каких-то полуэкспертов, которые вмешиваются в дела его государства? Считаю, что будущего у таких заявлений быть не должно и перед ними сумеют устоять», — сказал Свищёв RT.
Ранее Свищёв высказался об участии украинских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже.