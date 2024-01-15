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CAS зарегистрировал апелляцию ЦСКА на трансферный запрет от IIHF

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Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию ЦСКА на трансферный запрет от Международной федерации хоккея (IIHF).
CAS зарегистрировал апелляцию ЦСКА на трансферный запрет от IIHF
  • Gettyimages.ru

«CAS зарегистрировал апелляции ЦСКА и Ивана Федотова на введение санкций со стороны IIHF», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.

Летом 2022 года хоккеист подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз», однако его призвали на срочную службу в армию. Через год, после возвращения из воинской части, Федотов заключил соглашение с ЦСКА. Но в «Филадельфии» настаивают, что контракт вратаря и московского клуба не может быть действительным.

Позже IIHF за нарушения условий договора отстранила игрока от матчей на четыре месяца и на год запретила ЦСКА совершать трансферы.

Ранее CAS зарегистрировал апелляцию вратаря ЦСКА Федотова на санкции IIHF.

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