Камоцци: Кварацхелия через два года точно сможет присоединиться к «Реалу»
- РИА Новости
«Думаю, что для Хвичи этот сезон в «Наполи» сложен из-за отношения команды. Учитывая, что он попадал в поле зрения «Реала» — команды, за которую болел с детства, думаю, он готов к большому клубу. Может быть, нужно сделать ещё один шаг, но через два года он точно сможет присоединиться к такому титулованному клубу», — приводит слова Камоцци ODDS.
Также он отметил, что у «Фиорентины» больше шансов на победу в ближайшем матче с «Наполи» в полуфинале Суперкубка Италии.
«Они сейчас выглядят намного лучше», — добавил Камоцци.
Матч «Наполи» — «Фиорентина» состоится 18 января и начнётся в 22:00 мск.
Ранее нападающий «Наполи» Осимхен оскорбил агента Кварацхелии.