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Камоцци: Кварацхелия через два года точно сможет присоединиться к «Реалу»

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Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци ждёт, что нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия может скоро перейти в «Реал».
Камоцци: Кварацхелия через два года точно сможет присоединиться к «Реалу»
  • РИА Новости

«Думаю, что для Хвичи этот сезон в «Наполи» сложен из-за отношения команды. Учитывая, что он попадал в поле зрения «Реала» — команды, за которую болел с детства, думаю, он готов к большому клубу. Может быть, нужно сделать ещё один шаг, но через два года он точно сможет присоединиться к такому титулованному клубу», — приводит слова Камоцци ODDS.

Также он отметил, что у «Фиорентины» больше шансов на победу в ближайшем матче с «Наполи» в полуфинале Суперкубка Италии.

«Они сейчас выглядят намного лучше», — добавил Камоцци.

Матч «Наполи» — «Фиорентина» состоится 18 января и начнётся в 22:00 мск.

Ранее нападающий «Наполи» Осимхен оскорбил агента Кварацхелии.

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