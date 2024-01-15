В Израиле хотят провести хоккейный турнир с участием молодых российских игроков
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«Заканчиваю строительство нового ледового стадиона. У меня близкие отношения с федерациями хоккея России и Белоруссии. Обязательно организуем турнир или матчи с участием наших молодых хоккеистов, а также россиян и белорусов», — приводит слова Гусина ТАСС.
Он сообщил, что арена будет построена в портовом городе Ашдод, и отметил, что тесно общается с руководителями российской и белорусской федераций хоккея.
Ранее в НХЛ призвали IIHF допустить Израиль до международных соревнований.