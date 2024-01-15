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В Израиле хотят провести хоккейный турнир с участием молодых российских игроков

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Президент израильского хоккейного клуба «Бат-Ям» Евгений Гусин хочет провести турнир с участием молодых российских и белорусских игроков.
В Израиле хотят провести хоккейный турнир с участием молодых российских игроков
  • Gettyimages.ru

«Заканчиваю строительство нового ледового стадиона. У меня близкие отношения с федерациями хоккея России и Белоруссии. Обязательно организуем турнир или матчи с участием наших молодых хоккеистов, а также россиян и белорусов», — приводит слова Гусина ТАСС.

Он сообщил, что арена будет построена в портовом городе Ашдод, и отметил, что тесно общается с руководителями российской и белорусской федераций хоккея.

Ранее в НХЛ призвали IIHF допустить Израиль до международных соревнований.

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