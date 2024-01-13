В НХЛ призвали IIHF допустить Израиль до международных соревнований

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) считают, что сборную Израиля следует вернуть на международные турниры.

Руководство заокеанской лиги призвало Международную федерацию хоккея (IIHF) как можно скорее решить необходимые вопросы допуска, сообщает пресс-служба НХЛ.

11 января IIHF приняла решение отстранить сборную Израиля от соревнований из соображений безопасности.

В федерации заявили, что отстранение будет действовать до тех пор, пока не будет гарантирована безопасность всех участников соревнований, включая израильских хоккеистов.

Напомним, что IIHF отстранила сборные России от соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Израиль после атаки боевиков движения ХАМАС на свою территорию принял решение провести зачистку сектора Газа.

Ранее президент IIHF Люк Тардиф опроверг участие России в отстранении сборной Израиля.