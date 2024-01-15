Трое испанцев вошли в штаб нового главного тренера «Сочи» Морено

Стал известен состав тренерского штаба клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи».

Три испанца будут помогать главному тренеру Роберту Морено, сообщает пресс-служба черноморского клуба.

В Россию приехали Эдуардо Докампо, Хуан Хосе Муньос Карретеро и тренер по физической подготовке Хавьер Лагунас Чокарро.

Вместе с тем в штабе остались Александр Веряскин, тренер вратарей Дмитрий Бородин, специалист по физподготовке Пэтру Лэзэрэску.

Морено в декабре подписал долгосрочный контракт с «Сочи». Ранее 46-летний испанец возглавлял сборную Испании и французский «Монако».

Приморская команда по итогам 18 туров с 11 очками занимает 16-е место в турнирной таблице и является главным претендентом на вылет из РПЛ.

Ранее Дмитрий Булыкин заявил, что испанцу Морено будет трудно на посту главного тренера «Сочи».