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Булыкин считает, что испанцу Морено будет трудно на посту главного тренера «Сочи»

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Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин прокомментировал назначение испанца Роберта Морено на пост главного тренера «Сочи».
Булыкин считает, что испанцу Морено будет трудно на посту главного тренера «Сочи»
  • Gettyimages.ru

«Только время покажет, было это назначение правильным или нет. Но ему точно будет тяжело в работе, поскольку Морено не знает, что такое трёхмесячный перерыв в нашем чемпионате и как правильно подготовить команду к выходу из него. Каждое очко для «Сочи» сейчас на вес золота.

Мне сразу же вспомнилась история Жозепа Клотета в «Торпедо». С другой стороны, у команды хороший состав, несколько побед позволят ей вылезти из зоны вылета и избежать стыков, но тут очень важно понимание специфики РПЛ и зимней паузы, чтобы не уйти в очередное пике. Хотелось бы, чтобы клуб остался в высшей лиге, так что посмотрим, что получится у Морено», — сказал Булыкин RT.

Ранее бывший наставник сборной России по футболу Борис Игнатьев объяснил, почему «Сочи» не назначил российского тренера.

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