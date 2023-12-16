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Игнатьев объяснил, почему «Сочи» не назначил российского тренера

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Бывший наставник сборной России по футболу Борис Игнатьев ответил, почему «Сочи» назначил испанца Роберта Морено на пост главного тренера, а не отечественного специалиста.
Игнатьев объяснил, почему «Сочи» не назначил российского тренера
  • Gettyimages.ru

«Во многом наши специалисты сами виноваты в такой ситуации. Каждого человека, который вкладывается в футбол, интересует итоговый результат. Допустим, в Костроме есть хороший тренер, сумевший правильно выстроить свою работу, он сам ставит перед собой задачи. Дальше этот наставник пойдёт чуть выше.

Работа тренерского цеха выстраивалась так всю жизнь. Газзаев начал с детской школы «Динамо». Наставник должен дать сперва результат и поучиться сам. Все наши молодые специалисты хотят сразу получить работу в «Спартаке», «Локомотиве» и других больших клубах, где, по их мнению, ставят задачи, но они сами должны это делать, не нужно пытаться стелить себе соломку. Бердыев же не стал говорить, что «Динамо» из Махачкалы — не его уровень», — заявил Игнатьев RT.

Ранее Игнатьев назвал ошибочным назначение Морено на пост главного тренера «Сочи».

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