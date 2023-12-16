Игнатьев считает ошибочным назначение Морено на пост главного тренера «Сочи»

Бывший наставник сборной России по футболу Борис Игнатьев прокомментировал назначение испанца Роберта Морено на пост главного тренера «Сочи».

«Думаю, что это ошибочное назначение. Во-первых, команда сейчас находится на последнем месте в РПЛ. Ей необходим наставник, который сумеет всколыхнуть игроков, знающий российский футбол. Чтобы добиться результатов и найти взаимопонимание с футболистами, надо говорить с ними на одном языке. Это касается как личных встреч с глазу на глаз, так и групповых занятий. У игроков надломился внутренний стержень, и с этим надо работать.



Ему надо знать наш футбол. За счёт чего он сможет конкурировать? Что он сможет привнести в команду? Нечто знакомое и испанское? Или постарается лучше узнать российский чемпионат?» — заявил Игнатьев RT.

Ранее Морено назвал «новым приключением» назначение на пост главного тренера «Сочи».