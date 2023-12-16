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Игнатьев считает ошибочным назначение Морено на пост главного тренера «Сочи»

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Бывший наставник сборной России по футболу Борис Игнатьев прокомментировал назначение испанца Роберта Морено на пост главного тренера «Сочи».
Игнатьев считает ошибочным назначение Морено на пост главного тренера «Сочи»
  • Gettyimages.ru

«Думаю, что это ошибочное назначение. Во-первых, команда сейчас находится на последнем месте в РПЛ. Ей необходим наставник, который сумеет всколыхнуть игроков, знающий российский футбол. Чтобы добиться результатов и найти взаимопонимание с футболистами, надо говорить с ними на одном языке. Это касается как личных встреч с глазу на глаз, так и групповых занятий. У игроков надломился внутренний стержень, и с этим надо работать.

Ему надо знать наш футбол. За счёт чего он сможет конкурировать? Что он сможет привнести в команду? Нечто знакомое и испанское? Или постарается лучше узнать российский чемпионат?» — заявил Игнатьев RT.

Ранее Морено назвал «новым приключением» назначение на пост главного тренера «Сочи».

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