Морено назвал «новым приключением» назначение на пост главного тренера «Сочи»
«Я очень взволнован и очень мотивирован этим новым приключением. Я верю, что мы вместе совершим великие подвиги. Надеюсь, что вскоре мы сможем увидеть друг друга на игровом поле», — цитирует Морено пресс-служба «Сочи».
12 декабря стало известно, что 46-летний испанский специалист подписал долгосрочный контракт с российским клубом. Он сменил на посту главного тренера Александра Точилина.
Морено раньше работал в сборной Испании, «Барселоне» и «Монако».
«Сочи» с 11 очками занимает 16-ю позицию в турнирной таблице.
Ранее Дмитрий Хохлов возглавил молодёжную команду «Локомотива».