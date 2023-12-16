Морено назвал «новым приключением» назначение на пост главного тренера «Сочи»

Роберт Морено дал понять, что очень воодушевлён назначением на пост главного тренера клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи».

«Я очень взволнован и очень мотивирован этим новым приключением. Я верю, что мы вместе совершим великие подвиги. Надеюсь, что вскоре мы сможем увидеть друг друга на игровом поле», — цитирует Морено пресс-служба «Сочи».

12 декабря стало известно, что 46-летний испанский специалист подписал долгосрочный контракт с российским клубом. Он сменил на посту главного тренера Александра Точилина.

Морено раньше работал в сборной Испании, «Барселоне» и «Монако».

«Сочи» с 11 очками занимает 16-ю позицию в турнирной таблице.

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