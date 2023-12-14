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Хохлов возглавил молодёжную команду «Локомотива»

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Бывший главный тренер «Сочи» и «Динамо» Дмитрий Хохлов возглавил молодёжную команду «Локомотива».
Хохлов возглавил молодёжную команду «Локомотива»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Детали контракта не разглашаются.

17 сентября «Сочи» объявил об уходе Хохлова с поста главного тренера команды. Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.

Ранее бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Сычёв высказал мнение, что московский «Локомотив» способен будет после зимней паузы серьёзно включиться в борьбу за медали чемпионата России по футболу сезона-2023/24.

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