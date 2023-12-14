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Сычёв: «Локомотив» сможет побороться за чемпионство в РПЛ

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Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Сычёв считает, что московский «Локомотив» способен будет после зимней паузу серьезно включится в борьбу за медали чемпионата России по футболу сезона-2023/24.

«Я считаю, что в первой части сезона оценка по игре «Локомотива» должна быть положительной, потому что продолжают борьбу за самые высокие места. Показывают достойную игру. Я считаю, что всё покажет весенняя часть сезона, команда еще в борьбе за чемпионство», — цитирует Сычёва Metaratings.

По словам экс-форварда, в первой части сезона РПЛ его ничего не удивило.

«Очень радует, что наконец-то есть конкуренция в чемпионате. Приятно наблюдать за «Краснодаром», строится серьезная команда, которая хочет стать чемпионом» — добавил Сычёв.

«Локомотив» (31 очко) по итогам 18 туров располагается на четвертом месте. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38).

Ранее сообщалось, что КДК не наказал Михаила Галактионова, подозреваемого в общении с помощником по рации в игре с «Зенитом».

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