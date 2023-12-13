КДК не наказал Галактионова, подозреваемого в общении с помощником по рации в игре с «Зенитом»
- Gettyimages.ru
«Приняли участие в заседании и Галактионов, и Левин (помощник главного тренера), и юрист клуба. Также вызывали Пиняева, который представил письменное объяснение. Рассмотрели все видеоматериалы по данному вопросу, все письменные материалы, в том числе интервью Сергея. Заслушали позицию «Локомотива» и приняли решение не применять санкций к Галактионову в связи с отсутствием факта нарушения порядка реализации дисквалификации», — приводит слова Григорьянца «Матч ТВ».
Напомним, что Галактионов не присутствовал на тренерском мостике железнодорожников во время встречи с «Зенитом» (3:1) из‑за дисквалификации на две игры. В рапорт делегата встречи была внесена запись о том, что тренер красно-зелёных общался с помощниками, находящимися в технической зоне, с помощью радиосвязи.
Ранее сообщалось, что Галактионов вызван на заседание КДК за использование рации во время дисквалификации.