RT в Telegram
Подпишись

КДК не наказал Галактионова, подозреваемого в общении с помощником по рации в игре с «Зенитом»

Короткая ссылка
Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов не нарушал условия дисквалификации в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом».
КДК не наказал Галактионова, подозреваемого в общении с помощником по рации в игре с «Зенитом»
  • Gettyimages.ru

«Приняли участие в заседании и Галактионов, и Левин (помощник главного тренера), и юрист клуба. Также вызывали Пиняева, который представил письменное объяснение. Рассмотрели все видеоматериалы по данному вопросу, все письменные материалы, в том числе интервью Сергея. Заслушали позицию «Локомотива» и приняли решение не применять санкций к Галактионову в связи с отсутствием факта нарушения порядка реализации дисквалификации», — приводит слова Григорьянца «Матч ТВ».

Напомним, что Галактионов не присутствовал на тренерском мостике железнодорожников во время встречи с «Зенитом» (3:1) из‑за дисквалификации на две игры. В рапорт делегата встречи была внесена запись о том, что тренер красно-зелёных общался с помощниками, находящимися в технической зоне, с помощью радиосвязи.

Ранее сообщалось, что Галактионов вызван на заседание КДК за использование рации во время дисквалификации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить