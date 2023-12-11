Галактионов вызван на заседание КДК за использование рации во время дисквалификации

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о том, что комитет рассмотрит поведение главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова в матче 17-го тура с «Зенитом».

«Мы рассмотрим факт возможного общения дисквалифицированного Галактионова со страшим тренером Левиным по рации. Галактионов вызван на заседание», — цитирует Григорьянца СЭ.

На флеш-интервью после игры 16-го тура РПЛ с самарскими «Крыльями Советов» Галактионов раскритиковал судейство нецензурными словами, из-за чего был отстранён на два матча.

Встреча завершилась со счётом 3:1. «Локомотив» расположился на четвёртой строчке РПЛ с 31 очком. «Зенит» занимает второе место (36).

Ранее сообщалось, что Галактионову могут продлить дисквалификацию за общение с тренерским штабом по рации во время матча с «Зенитом».