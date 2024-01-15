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Вратарь «Металлурга» Набоков отметил помощь партнёров в матче со «Спартаком»

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Голкипер магнитогорского «Металлурга» Илья Набоков отметил действия всех одноклубников в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским «Спартаком».

«Хорошо вошёл в игру, много помогали партнёры по команде, немало бросков ловили на себя. Мы вытерпели на характере первый период, во втором уже начали играть в свою игру и забивать», — цитирует Набокова ТАСС.

«Металлург» одержал в гостях крупную победу над «Спартаком» со счётом 6:2. 20-летний голкипер отразил 40 бросков, отыграв первый период на ноль.

Команда с Урала с 74 очками лидирует в турнирной таблице Восточной конференции.

Ранее Алексей Жамнов заявил, что считает «маразмом» обвинять Илью Ковальчука в плохих результатах «Спартака».

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