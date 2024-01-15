Янчук: у Рублёва был не лучший настрой на матч с Уайлдом

Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что Андрей Рублёв должен был более убедительно переигрывать в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису 2024 года с бразильцем Тьяго Уайлдом.

«Рублёв, естественно, был уверен в победе над Уайлдом. Но не было должной формы, настроя. Это Андрею ещё предстоит приобрести по ходу турнира, наращивая свой потенциал от круга к кругу», — цитирует Янчука «Чемпионат».

Тренер выразил уверенность, что Рублёв должен начать играть «всё увереннее и увереннее».

«Думаю, так и будет. Очень важен настрой: он знал, что выиграет, и играл с оглядкой, не на пике. Настрой был не лучший», — заключил Янчук.

Встреча продолжалась 3 часа 41 минуту и завершилась со счётом 7:5, 6:4, 3:6, 4:6, 7:6 (10:6).

Во втором круге 26-летний россиянин встретится с победителем игры между американцем Кристофером Юбэнксом и японцем Таро Дэниелом.

Ранее Рублёв пошутил, что чуть не вылетел с AusOpen из-за австралийских болельщиков.