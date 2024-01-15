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Кабо-Верде победила Гану на старте Кубка Африки по футболу

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Сборная Кабо-Верде нанесла поражение команде Ганы в матче групповой стадии Кубка африканских наций 2023 года в Кот-д’Ивуаре.

Игра первого тура группы В на стадионе имени Феликса Уфуэ-Буаньи в Абиджане завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Педро Лейтао Брито.

В составе «чёрных звёзд» отличился Александер Джику (56-я минута). У «синих акул» мячи забили Жамиру Монтейру (17-я), Гарри Родригеш (92-я).

Гана в следующем матче сыграет 18 января с Египтом, а Кабо-Верде на следующий день с Мозамбиком.

В других матчах дня Египет сыграл вничью с Мозамбиком (2:2), а Нигерия — с Экваториальной Гвинеей (1:1).

Ранее сообщалось, что Кот-д’Ивуар обыграл Гвинею-Бисау в стартовом матче Кубка Африки по футболу.

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