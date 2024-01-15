Кабо-Верде победила Гану на старте Кубка Африки по футболу
Игра первого тура группы В на стадионе имени Феликса Уфуэ-Буаньи в Абиджане завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Педро Лейтао Брито.
В составе «чёрных звёзд» отличился Александер Джику (56-я минута). У «синих акул» мячи забили Жамиру Монтейру (17-я), Гарри Родригеш (92-я).
Гана в следующем матче сыграет 18 января с Египтом, а Кабо-Верде на следующий день с Мозамбиком.
В других матчах дня Египет сыграл вничью с Мозамбиком (2:2), а Нигерия — с Экваториальной Гвинеей (1:1).
Ранее сообщалось, что Кот-д’Ивуар обыграл Гвинею-Бисау в стартовом матче Кубка Африки по футболу.