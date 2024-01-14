Кот-д’Ивуар обыграл Гвинею-Бисау в стартовом матче Кубка Африки по футболу

Сборная Кот-д’Ивуара нанесла поражение команде Гвинеи-Бисау в матче групповой стадии Кубка африканских наций по футболу 2023 года.

Игра первого тура группы А на Национальном стадионе Кот-д’Ивуара в Абиджане завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Жан-Луи Гассе.

Мячи забили Секо Фофана (четвёртая минута), Жан-Филипп Крассо (58-я).

В следующем матче Кот-д’Ивуар 18 января сыграет с Нигерией, Гвинея-Бисау в этот же день с Экваториальной Гвинеей.

Ранее сообщалось, что Африканская конфедерация футбола (CAF) начала расследование по поводу возможной фальсификации возраста бывшего полузащитника «Ростова» и сборной Габона Гелора Канга.