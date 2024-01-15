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Гол Панарина помог «Рейнджерс» переиграть «Вашингтон» без Овечкина в НХЛ

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«Нью-Йорк Рейнджерс» на своём льду нанёс поражение «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Питера Лавиолетта.

В составе победителей шайбы забросили Артемий Панарин (первая минута) и Алекси Лафреньер (20-я). Игорь Шестёркин отразил 24 броска. У проигравших отличился Ти Джей Оши (32-я).

«Рейнджерс» (56 очков) занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Вашингтон» (46) — 12-е.

Ранее сообщалось, что Панарин быстрее всех в истории «Рейнджерс» набрал 400 очков в матчах НХЛ.

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