Гол Панарина помог «Рейнджерс» переиграть «Вашингтон» без Овечкина в НХЛ
Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Питера Лавиолетта.
В составе победителей шайбы забросили Артемий Панарин (первая минута) и Алекси Лафреньер (20-я). Игорь Шестёркин отразил 24 броска. У проигравших отличился Ти Джей Оши (32-я).
«Рейнджерс» (56 очков) занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Вашингтон» (46) — 12-е.
Ранее сообщалось, что Панарин быстрее всех в истории «Рейнджерс» набрал 400 очков в матчах НХЛ.