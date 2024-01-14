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Панарин быстрее всех в истории «Рейнджерс» набрал 400 очков в матчах НХЛ

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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин продолжает ставить личные рекорды в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Панарин быстрее всех в истории «Рейнджерс» набрал 400 очков в матчах НХЛ
  • AP
  • © Jeff Roberson

32-летний воспитанник челябинского хоккея забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» и набрал 400 очков (127 голов + 273 результативные передачи).

Россиянин превзошёл рекорд Марка Мессье, который дошёл до этой цифры за 322 матча, Панарин — за 310 игр.

Панарин также вышел на третье место в списке лучших бомбардиров сезона-2023/24 с 59 очками (27 + 32).

Ранее сообщалось, что два очка Панарина не спасли «Рейнджерс» от поражения в матче НХЛ с «Ванкувером».

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