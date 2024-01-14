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«Гавр» с Кузяевым обыграл «Лион» в матче Лиги 1

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«Гавр» на своём поле нанёс поражение в матче 18-го тура чемпионата Франции по футболу с «Лионом».
«Гавр» с Кузяевым обыграл «Лион» в матче Лиги 1
  • Gettyimages.ru

Игра на стадионе «Стад Осеан» в Нормандии завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Луки Элснера.

В составе победителей мячи забили Готье Льорис (18-я минута), Эммануэль Сабби (50-я). Далер Кузяев ассистировал Кристоферу Опери (62-я) в атаке с третьим голом. Экс-игрок «Зенита» был заменён в середине второго тайма на Набиля Алиуи (70-я).

У проигравших отличился Александр Ляказетт (54-я). Коллектив Фабио Гроссо доигрывал матч в меньшинстве после удаления в середине первого тайма Джейка О'Брайена (30-я). А в самой концовке игры красную карточку получил Дуе Чалета-Цар (90-я).

«Гавр» (22 очка) занимает 11-е место в турнирной таблице. «Лион» (16) — 16-е.

Ранее спортивный директор «Гавра» Матьё Бодмер высказался о российском полузащитнике Кузяеве.

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