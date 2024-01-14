RT в Telegram
Подпишись

Ковальчук: «Спартак» в игре с «Металлургом» повторил ошибки матча со СКА

Короткая ссылка
Нападающий московского «Спартака» Илья Ковальчук признал, что в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с магнитогорским «Металлургом» в некоторых моментах хоккеисты не прислушались к указаниям тренерского штаба.
Ковальчук: «Спартак» в игре с «Металлургом» повторил ошибки матча со СКА
  • РИА Новости

«Первый период неплохо начали, были моменты, потом наступаем на одни и те же грабли. То, что было со СКА, то же самое сделали и сегодня. У нас большинство, мы в зону не можем войти, не выполняем установку тренера», — цитирует ТАСС Ковальчука.

Столичная команда 14 января дома проиграла магнитогорскому «Металлургу» (2:6) и потерпела шестое поражение подряд. «Спартак» с 67 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции.

Ковальчук в декабре заключил контракт с красно-белыми до конца сезона. 40-летний нападающий в семи матчах забросил три шайбы и сделал одну результативную передачу.

Ранее главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов подтвердил, что нападающий Михаил Мальцев не сможет помочь своей команде в ближайших матчах КХЛ из-за травмы.



Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить