Ковальчук: «Спартак» в игре с «Металлургом» повторил ошибки матча со СКА

Нападающий московского «Спартака» Илья Ковальчук признал, что в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с магнитогорским «Металлургом» в некоторых моментах хоккеисты не прислушались к указаниям тренерского штаба.

«Первый период неплохо начали, были моменты, потом наступаем на одни и те же грабли. То, что было со СКА, то же самое сделали и сегодня. У нас большинство, мы в зону не можем войти, не выполняем установку тренера», — цитирует ТАСС Ковальчука.

Столичная команда 14 января дома проиграла магнитогорскому «Металлургу» (2:6) и потерпела шестое поражение подряд. «Спартак» с 67 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции.

Ковальчук в декабре заключил контракт с красно-белыми до конца сезона. 40-летний нападающий в семи матчах забросил три шайбы и сделал одну результативную передачу.

Ранее главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов подтвердил, что нападающий Михаил Мальцев не сможет помочь своей команде в ближайших матчах КХЛ из-за травмы.





