Eurosport: Надаль планирует вернуться на корт на турнире в Дохе

Испанский теннисист Рафаэль Надаль планирует вернуться к соревнованиям на турнире серии ATP 250 в Катаре.

Об этом сообщила журналистка Eurosport Лора Робсон.

7 января стало известно, что испанец не сыграет на Australian Open из-за травмы. Надаль вернулся на корт после травмы в декабре 2023 года. Он перенёс артроскопию в районе подвздошно-поясничной мышцы.

Первый в сезоне турнир Большого шлема пройдёт с 14 по 28 января 2024 года.

Ранее Надаль не смог пробиться в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в австралийском Брисбене.