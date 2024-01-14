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Eurosport: Надаль планирует вернуться на корт на турнире в Дохе

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль планирует вернуться к соревнованиям на турнире серии ATP 250 в Катаре.
Eurosport: Надаль планирует вернуться на корт на турнире в Дохе
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщила журналистка Eurosport Лора Робсон.

7 января стало известно, что испанец не сыграет на Australian Open из-за травмы. Надаль вернулся на корт после травмы в декабре 2023 года. Он перенёс артроскопию в районе подвздошно-поясничной мышцы.

Первый в сезоне турнир Большого шлема пройдёт с 14 по 28 января 2024 года.

Ранее Надаль не смог пробиться в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в австралийском Брисбене.

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