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Надаль уступил Томпсону и не смог выйти в полуфинал турнира в Брисбене

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Испанец Рафаэль Надаль не смог пробиться в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в австралийском Брисбене.
Надаль уступил Томпсону и не смог выйти в полуфинал турнира в Брисбене
  • Gettyimages.ru

22-кратный победитель турниров Большого шлема в матче 1/4 финала проиграл хозяину кортов Джордану Томпсону со счетом 5:7, 7:6 (8:6), 6:3. Игра продолжалась 3 часа 26 минут.

37-летний Надаль недавно возобновил карьеру. Испанец занимает в рейтинге ATP 672-е место. 29-летний Томпсон — 55-е.

Следующим соперником австралийца станет болгарин Григор Димитров.

Призовой фонд турнира составляет $660 тыс.

Ранее Надаль прокомментировал свою победу в первом матче после длительного перерыва.



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