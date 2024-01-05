Надаль уступил Томпсону и не смог выйти в полуфинал турнира в Брисбене

Испанец Рафаэль Надаль не смог пробиться в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в австралийском Брисбене.

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