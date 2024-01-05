Надаль уступил Томпсону и не смог выйти в полуфинал турнира в Брисбене
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22-кратный победитель турниров Большого шлема в матче 1/4 финала проиграл хозяину кортов Джордану Томпсону со счетом 5:7, 7:6 (8:6), 6:3. Игра продолжалась 3 часа 26 минут.
37-летний Надаль недавно возобновил карьеру. Испанец занимает в рейтинге ATP 672-е место. 29-летний Томпсон — 55-е.
Следующим соперником австралийца станет болгарин Григор Димитров.
Призовой фонд турнира составляет $660 тыс.
Ранее Надаль прокомментировал свою победу в первом матче после длительного перерыва.