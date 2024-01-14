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Терещенко удивлён просьбой НХЛ допустить Израиль к международным турнирам

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Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко прокомментировал просьбу Национальной хоккейной лиги (НХЛ) допустить сборную Израиля до мировых соревнований.
Терещенко удивлён просьбой НХЛ допустить Израиль к международным турнирам
  • Gettyimages.ru

«У них то одна позиция, то другая. У меня просто слов нет. Они там совсем все с ума сошли? Какое отношение НХЛ вообще к ИИХФ имеет? Они беспокоятся за сборную Израиля, но почему они за Россию не беспокоятся? Они сами никогда на этот вопрос не ответят», — цитирует Терещенко «Спорт-Экспресс». 

11 января IIHF приняла решение отстранить сборную Израиля от соревнований из соображений безопасности.

В федерации заявили, что отстранение будет действовать до тех пор, пока не будет гарантирована безопасность всех участников соревнований, включая израильских хоккеистов.

Напомним, что IIHF отстранила сборные России от соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Израиль после атаки боевиков движения ХАМАС на свою территорию принял решение провести зачистку сектора Газа.

Ранее в НХЛ заявили, что сборную Израиля следует вернуть на международные турниры.

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