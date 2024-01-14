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Дом футболиста «Ньюкасла» Жоэлинтона обокрали во время матча с «Манчестер Сити»

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Неизвестные обворовали дом полузащитника «Ньюкасла» Жоэлинтона во время матча 21‑го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити».
Дом футболиста «Ньюкасла» Жоэлинтона обокрали во время матча с «Манчестер Сити»
  • Gettyimages.ru

«На место была направлена полиция, однако предполагаемые причастные к инциденту скрылись с места происшествия. Расследование продолжается», — цитирует Daily Mail представителя службы полиции. 

Встреча 21-го тура Английской премьер-лиги завершилась со счётом 3:2 в пользу «Ман Сити». Бразилец и его семья находились на стадионе во время игры, хавбек в матче не участвовал. Игрок получил уведомление на телефон и сообщил в полицию, что в его доме в Даррас Холл находятся трое мужчин.

Ранее полиция Чикаго начала расследование кражи со взломом, произошедшей на стадионе «Солджер Филд».

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