Дом футболиста «Ньюкасла» Жоэлинтона обокрали во время матча с «Манчестер Сити»
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«На место была направлена полиция, однако предполагаемые причастные к инциденту скрылись с места происшествия. Расследование продолжается», — цитирует Daily Mail представителя службы полиции.
Встреча 21-го тура Английской премьер-лиги завершилась со счётом 3:2 в пользу «Ман Сити». Бразилец и его семья находились на стадионе во время игры, хавбек в матче не участвовал. Игрок получил уведомление на телефон и сообщил в полицию, что в его доме в Даррас Холл находятся трое мужчин.
Ранее полиция Чикаго начала расследование кражи со взломом, произошедшей на стадионе «Солджер Филд».