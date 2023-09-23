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ESPN: футбольный стадион в Чикаго обокрали на $100 тысяч

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Полиция Чикаго начала расследование кражи со взломом, произошедшей на стадионе «Солджер Филд».
ESPN: футбольный стадион в Чикаго обокрали на $100 тысяч
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20 сентября со стадиона украли газонокосилки и мини-грузовики, сообщает ESPN.

Отмечается, что преступники проникли на стадион через уязвимость в фундаменте. Ориентировочная стоимость ущерба составляет $100 тыс.

Стадион принимает матчи клуба Национальной футбольной лиги (NFL) «Чикаго Беарз» и клуба Главной футбольной лиги (MLS) «Чикаго Файр».

Ранее в пресс-службе футбольного клуба сообщили, что неизвестный взломал и обокрал фан-шоп казанского «Рубина» после матча восьмого тура чемпионата России c петербургским «Зенитом».

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