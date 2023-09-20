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В Казани взломали и обокрали фан-шоп «Рубина»

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В пресс-службе футбольного клуба сообщили, что неизвестный взломал и обокрал фан-шоп казанского «Рубина» после матча восьмого тура чемпионата России против петербургского «Зенита».
В Казани взломали и обокрали фан-шоп «Рубина»
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«В нашем магазине в ночь с воскресенья на понедельник была совершена кража со взломом. Видимо, новая коллекция атрибутики «Рубина» кого-то взбудоражила», — цитирует пресс-службу казанского клуба РИА Новости.

Отмечается, что личность преступника не установлена, ведутся следственные действия. На работу магазина случившееся не повлияло.

Встреча на стадионе «Ак Барс Арена» завершилась со счётом 3:0. В составе петербургской команды мячи забили Уилсон Исидор, Матео Кассьера и Клаудиньо.

«Зенит» набрал 17 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Рубин» с шестью очками на 13-й строчке.

Ранее сообщалось, что боец Bare Knuckle Садуди Шримуан из Таиланда подозревается в краже часов, стоимость которых составляет 300 тыс. рублей.

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