Источник: боец Bare Knuckle FC украл часы стоимостью 300 тысяч рублей в аэропорту Шереметьево
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Как сообщает издание Mash, Шримуан забрал часы, которые ему не принадлежат, на ленте во время досмотра. О пропаже часов заявил сотрудник налоговой службы из Дагестана Узден Узденов.
Уточняется, что таец направлялся на бой в Екатеринбурге.
Турнир по кулачным боям RCC Hard состоится 16 сентября. Шримуан должен был встретиться с россиянином Мартином Джуаряном.
Ранее действующий чемпион Top Dog в среднем весе Наим Давудов рассказал, что не ставил себе цель перейти в промоушен Bare Knuckle FC.