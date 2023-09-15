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Источник: боец Bare Knuckle FC украл часы стоимостью 300 тысяч рублей в аэропорту Шереметьево

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Боец Bare Knuckle Садуди Шримуан из Таиланда подозревается в краже часов, стоимость которых составляет 300 тыс. рублей.
Источник: боец Bare Knuckle FC украл часы стоимостью 300 тысяч рублей в аэропорту Шереметьево
  • Gettyimages.ru

Как сообщает издание Mash, Шримуан забрал часы, которые ему не принадлежат, на ленте во время досмотра. О пропаже часов заявил сотрудник налоговой службы из Дагестана Узден Узденов.

Уточняется, что таец направлялся на бой в Екатеринбурге.

Турнир по кулачным боям RCC Hard состоится 16 сентября. Шримуан должен был встретиться с россиянином Мартином Джуаряном.

Ранее действующий чемпион Top Dog в среднем весе Наим Давудов рассказал, что не ставил себе цель перейти в промоушен Bare Knuckle FC.

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